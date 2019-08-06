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Karaya vuran 20 balina öldü

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Karaya vuran 20 balina öldü
İzlanda'nın güneybatı sahilinde karaya vuran 50 kılavuz balinadan 20'sinin öldüğü bildirildi. Yerel bir arama kurtarma ekibi, balinaların hayatta kalmalarını sağlamak amacıyla tüm gece hayvanları ıslak tutarak denizin yükselmesini bekledi. Kurtarma operasyonunu yapan ekip, balinaların ıslak kalması için battaniyeler, havlular getirerek, hayvanların üzerine deniz suyu pompaladı. Biyologlar, balinaların muhtemelen bir uskumru sürüsünü takip ettiğini, denizin çekilmesiyle de karaya vurduğunu belirtiyor. Çalışmalar sonucunda, ağırlıkları 1 tonu bulan balinaların sadece 30'u kurtarılabildi.
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