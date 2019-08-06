Lavanta ile büyüyen ilçe: Huocheng

Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açan lavantalar yetiştirildikleri bölgelere de çok ciddi bir ekonomik kazanç kapısı da oluşturuyor. Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Huocheng ilçesi sakinleri de uygun bitki örtüsü ve iklimsel koşulların elverişli olması ile lavanta yetiştiriciliği yaparak adeta hayatlarını değiştirdiler.

Çin'deki Yili Vadisi'nde bulunan Huocheng ilçesinde lavanta sektöründe bitki yetiştiriciliğinin ötesine geçilerek bölge sakinlerinin tabiriyle adeta bir "koku endüstrisi zinciri" oluşturuldu.

Huocheng ilçesi, kendine özgü doğal koşullara sahip ve birçok dağ ve nehrin yer aldığı bu bölgede toprağın verimliliği de çok yüksek.

BÖLGE ÇİN'İN "LAVANTA DİYARI" OLARAK BİLİNİYOR Bol güneş ışığı, uygun nem oranı ve toprak koşulları, burayı lavanta yetiştirmek için ideal bir nokta ve Çin'in en büyük lavanta üssü hâline getirdi. Bölge, "Çin'in lavanta diyarı" olarak biliniyor.

3800 HEKTARA ULAŞTI

Huocheng'de lavanta ekilen alan, 3800 hektara ulaşmış durumda. Bölgede, lavanta ekimine dayanılarak çeşitlendirilmiş kalkınma stratejileri izlendi ve lavanta ürünlerinin işlenmesinin gelişimi hızlandırıldı. Bunun yanında, lavanta ürünlerinin katma değerinin artması için "koku endüstrisi zinciri" genişletilirken, lavanta otları yerel halk için âdeta "nakit ağaçlarına" dönüştü.

15 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Şu an, yıllık 40 ton esans ve 800 ton kuru çiçek üretimine sahip Huocheng ilçesinde, lavanta endüstrisinde 15 bin kişi istihdam ediliyor. Bölge, 360'ın üzerinde ürün çeşidiyle ülke genelinde tanınan pek çok marka çıkarmış durumda.

10 YIL ÖNCESİNE GÖRE BÜYÜK BİR DEĞİŞİM VAR

On yıl önce Sigong köyüne bağlı olan bir kayalık, şu an 800 hektara ulaşan göz alıcı lavanta tarlalarına dönüştü. Lavanta ekonomisi, muazzam değişimi beraberinde getirirken, Sigong'da yaşayan köylülerin kişi başı harcanabilir geliri 2018 yılı itibarıyla 25 bin yuana ulaştı.

Sigong köyünde yaşanan "Kelebek Etkisi", son yıllarda Xinjiang'daki kırsal endüstrilerin gelişmesinin sadece bir minyatürü niteliğinde.

CRI muhabirinin aldığı bilgilere göre, Huocheng ilçesindeki lavanta endüstrisi artık kurutulmuş buketler ve uçucu yağlar gibi geleneksel ürünlerden ibaret değil; lavanta kültürü, artık bölgede kök salmış durumda.

ÇOK SAYIDA TURİST ZİYARET EDİYOR

Lucaogou ve Qingshuihe kasabalarındaki lavanta çiftlikleri, müzeleri ve karnavalları yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda turist çekiyor. Qingshuihe'deki lavanta bahçelerinde ziyaretçiler, ekim aşamasından yağın elde edilmesine dek tüm süreci görme imkânına sahip.

Bugün, lavanta yetiştiriciliği ile gezi, kültür deneyimi ve eğlence turizminin entegrasyonu konusunda hedeflerin olan Huocheng, yılda 600 bin turist ağırlıyor ve 200 milyon yuan turizm geliri elde ediyor.

EKONOMİDE CANLILIK GÜN GEÇTİKÇE ARTTI

Aktarılan bilgiye göre lavanta endüstrisi büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe, lavantaların ekim alanları sürekli genişliyor, çiftçi ve çobanların gelirleri artıyor. Bununla beraber, lavanta ürünleri her geçen gün daha da çeşitleniyor, sektörün katma değeri yükseliyor ve lavanta temalı yeme-içme ve konaklama sektörleri canlanıyor.