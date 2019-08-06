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Müslüman katliamı yanlısı hahama ödül

Giriş Tarihi: 6.8.2019
İsrail yönetiminin, Yahudi olmayanların, özellikle de Filistinlilerin öldürülmesini mübah gören İsrailli haham Yitzchak Ginsburgh'a, İsrail eğitim ve ulaştırma bakanlarının da katılacağı bir törende "Tevrat ve Bilgelik" ödülü vereceği belirtildi. İsrail Haaretz gazetesi, Ginsburgh'un, "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı"nı gerçekleştiren fanatik Yahudi Baruch Goldstein'in en büyük destekçilerinden biri olduğunu bildirdi. Baruch Goldstein'in 25 Şubat 1994'te gerçekleştirdiği saldırıda 29 Filistinli şehit olmuştu.
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Müslüman katliamı yanlısı hahama ödül
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