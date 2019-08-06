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Nobel ödüllü yazar hayatını kaybetti! Toni Morrison ve eserleri nelerdir?

Nobel ödüllü ve dünyaca ünlü yazar , hayatını kaybetti. Toni Morrison'ın ölüm nedeni hakkında ise henüz açıklama yapılmadı. Ünlü yazar, en çok satan romanı ‘Beloved’ ile tanınıyordu. Peki, 88 yaşında hayatını kaybeden Toni Morrison ve eserleri nelerdir?

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 17:32
Nobel ödüllü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti! Toni Morrison kimdir ve eserleri nelerdir?

Nobel ödüllü yazar Toni Morrison, 88 yaşında hayatını kaybetti. Morrison'ın ölüm nedeni hakkında ise henüz bir açıklama paylaşılmadı. Morrison "Afro-Amerikan" edebiyatının tanınması ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Peki, Toni Morrison kimdir ve eserleri nelerdir? 88 yaşında hayatını kaybeden ünlü ismin hayatından ve eserlerinden öne çıkan satır başları şu şekilde;

TONİ MORRİSON KİMDİR VE ESERLERİ NELERDİR?

ABD, Ohio doğumlu Morrison, 1988 yılında Pulitzer kurgu ödülü kazanan, eleştirmenlerin beğenisini toplayan ve en çok satan romanı 'Beloved' ile tanınıyordu. Diğer unutulmaz ve etkili romanları arasında Jazz (1992) ve Paradise (1997) oldu. Sonuncu romanını yayınlandıktan hemen sonra, Morrison, edebiyat dalında Nobel Ödülü'ne layık görülen ilk siyahi kadın oldu. Nobel Ödülü'ne kadar 6 roman yazan Morrison, ölümüne kadar 5 roman daha yazdı.

'God Help the Child' isimli son romanı 2015'te yayımlanan Morrison, 2010'da oğlunun ölümü de dahil olmak üzere en zor zamanlarında yazarlık yaptı.

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Nobel ödüllü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti! Toni Morrison kimdir ve eserleri nelerdir?
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