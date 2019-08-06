O ülkede akılalmaz olay... Kadın kılığında yakalanınca hücrede kendini astı

Rio de Janeiro kentindeki bir cezaevinde tutulan çete lideri Clauvino da Silva'nın kendini astığı bildiriliyor. 'Kısa' lakabıyla tanınan çete lideri, ziyarete gelen 19 yaşındaki kızının kılığında firar etmeyi denemişti.



Ziyaret saatinde kızının yüzünün kopyalandığı bir maskeyle kadın kılığında hapishaneden çıkmaya çalışırken şüpheli hareketleri nedeniyle yakalanmıştı.



Brezilya polisinin yayımladığı videoda dar kot pantolon, üzerinde donat ve kalpler bulunan pembe tişört giyen ve peruk takan Da Silva, silikon maskesini çıkartırken ve polise gerçek adını söylerken görülüyordu.



Clauvino da Silva'nın, Rio'da uyuşturucu trafiğini büyük bölümünü kontrol eden 'Kızıl Komuta' çetesinin liderlerinden biri olduğu belirtiliyor.



Yetkililer, Da Silva'nın en yüksek güvenlikli başka bir yere nakledildiği ve disiplin cezası alacağı açıklanmıştı.



Başarısız firar girişiminde kullanılan aksesuarlar medyaya gösterilmişti.

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