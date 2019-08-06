Pakistan Başbakanı, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı

Pakistan Başbakanı İmran Khan, parlamentoda yaptığı konuşmada, Keşmir'deki durumla ilgili uluslararası kamuoyuna harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulundu ve "Bu kimsenin kazanmayacağı, ancak sonuçlarının küresel olacağı bir savaş olacak" ifadelerini kullandı.

Pakistan televizyon kanalı Geo TV'de yer alan haberde, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın, uluslararası kamuoyuna Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) ırkçı politikaları karşısında harekete geçmeleri çağrısında bulunduğu belirtildi.



Habere göre, Khan, Cammu ve Keşmir'e özel statü veren madde 370'in kaldırılmasıyla ilgili Parlamentoyu bilgilendirdi ve madde 370'in kaldırılmasının BJP'nin seçim manifestosunun bir parçası olduğunu belirtti.

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"Onların (BJP) ırkçı bir ideolojisi var. Keşmir'de, kendi anayasalarına, Yargıtay kararına ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına karşı gelerek ideolojilerine göre hareket ettiler" ifadelerini kullanan Khan, BJP'nin Keşmirlileri eşitleri olarak görmediklerini vurgulayarak, Keşmir'de etnik temizlik yapılmasından korktuğunu söyledi.

Pulwama terör saldırısından sonra nükleer silahları olan iki komşu ülkenin bu tarz riskler almaması gerektiğini, Pakistan ve Hindistan'ın sorunlarını diyalog yoluyla çözmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Khan, Keşmir'deki durumun daha da kötüye gitmesi durumunda Pulwama benzeri başka bir durumun meydana gelebileceğini ve bunun da iki ülke arasında krize yol açabileceği konusunda uyardı.

Ayrıca Khan "Bu kimsenin kazanmayacağı, ancak sonuçlarının küresel olacağı bir savaş olacak" ifadelerini kullanarak, uluslararası kamuoyunun harekete geçmemesi durumunda olacaklardan Pakistan'ın sorumlu olmayacağını belirtti.