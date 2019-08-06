Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti

Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti

’da evin camından sarkan çocuk, hava tahliye borusu üzerine basarak, orada mahsur kaldı. Düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 11:59
Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti

Olay, Rusya'nın Çeçenistan bölgesinde meydana geldi. Apartmanın sekizinci katındaki dairenin camından sarkan 10 yaşındaki çocuk, hava tahliye borularının üzerine basarak düşmemek için çabaladı. Çocuğu görenler durumu polise ve aileye bildirdi. Olay sırasında ailenin evde olmadığı anlaşılınca, yan komşu kendi evinin camından dışarı sarktı. Bir polisin de yardımı ile çocuğu yakalayan adam, onu kurtararak evin içine çekti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Nefes kesen o anlar ise bir başka komşu tarafından görüntülendi.

Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN