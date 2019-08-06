Teksas saldırısında ölü sayısı 22'ye yükseldiTrump, El Paso'yu ziyaret edecek

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso şehrinde alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Teksas polisi, eyalete bağlı El Paso şehrinde alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi. Hayatını kaybeden 2 kişi ile birlikte El Paso, Dayton ve Ohio'da gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

El Paso'daki saldırının şüphelisi Patrick Crusius'ın müebbetle yargılanacağı öğrenildi. Yetkililer, saldırganın Christchurch saldırısındakine benzer şekilde bir manifesto yayınlayarak bu saldırının Hispanik istilasına karşı bir yanıt olduğunu söylediğini bildirdi.

Patrick Crusius'un manifestosunda, önce kendisinden bahsettiği, ardından saldırıyı düzenlemesindeki politik ve ekonomik nedenleri yazdığı belirtildi. Manifestoda, "Genel olarak Christchurch saldırganını ve onun manifestosunu destekliyorum. Bu saldırı, Texas'taki Hispanik istilasına karşı bir yanıt. Kışkırtıcı olanlar onlar, ben değilim. Ben bu kültürel ve etnik istila sebebiyle ülkemi koruyorum. Sebeplerim kişisel değil. Kısaca, ABD içten içe çürüyor ve bunu barışçıl yollarla durdurmak imkânsız. Rahatsız edici gerçek şudur ki liderlerimiz, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler bizleri yıllardır yüzüstü bırakıyor" sözlerine yer verdi.

Meksika hükümeti, saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişinin Meksika vatandaşı olduğunu duyurdu.

El Paso Belediye Başkanı Dee Margo, yaptığı basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün şehri ziyaret edeceğini söyledi.