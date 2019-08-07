ABD basını: YPG’ye operasyon bayramdan sonra

Terör örgütü YPG, Türkiye ile ABD arasında kriz olmaya devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına temizlemek için taviz vermemesinin ardından gözler sınıra çevrildi. Türkiye'nin 4 yıl içinde Suriye'ye yönelik üçüncü askeri müdahalesinin eli kulağında olduğu belirten ABD basınına göre söz konusu operasyon bayramdan sonra gerçekleşebilir.

Türkrus.com sitesindeki habere göre ise Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan Türk yetkililer de Kurban Bayramı'ndan sonrasını işaret etti. İsimleri gizli kalmak koşuluyla konuşan Türk yetkililer de "Türk ordusu söz konusu askeri operasyona Kurban Bayramı'ndan sonra" açıklamasında bulundu.



MUHALİFLER: HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yer veren uluslararası ajanslar da Türkiye'nin operasyona her an başlayabileceğini duyurdu. Öte yandan Suriyeli muhaliflerden "Operasyona katılmaya hazırız" mesajı geldi. Reuters ajansına konuşan Suriyeli muhalif gruplar 14 binden fazla hazır askerleri ile Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı başlatacağı olası bir operasyona katılmak için hazır olduklarını aktardı.



ABD YİNE TAŞ KOYMA PEŞİNDE

ABD yönetimi, terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye kol kanat germeye devam ediyor. Türkiye ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG'ye karşı kararlı duruşundan taviz vermezken, ABD yönetimi birçok kez savaş suçu işledikleri kanıtlanan azılı örgütünü koruyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin askeri harekât düzenlemesinin "kabul edilemeyeceğini" söyledi. Esper, ABD'nin, bu tip bir harekâtı engellemek için görüşmeleri hızlandıracağını belirtti.

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