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Son Dakika: heyeti ile görüşmeleri tamamlandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre; heyeti ile üç gündür devam eden görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 16:51
Son Dakika: ABD heyeti ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı!

Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "güvenli bölgeye" yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta yapılan görüşmeler tamamlandı.

ABD heyeti ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı... Güvenli bölge 'Barış Koridoru' olacak!

GÜVENLİ BÖLGE BİR BARIŞ KORİDORU OLACAK!

Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandı.

Türk ve ABD askeri yetkililerince güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da mutabık kalındı.

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Son Dakika: ABD heyeti ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı!
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