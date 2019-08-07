Bakan Akar 'dan flaş açıklama! Güvenli bölge görüşmeleri...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD heyeti ile yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.



Akar "Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti" dedi.

"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Akar şu mesajları verdi:



"Terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda yapılması gereken ne ise, bu mümkünse ABD ile değilse kendi başımıza yapmaya kararlı olduğumuzu iğfade ettik. Toplantıda güvenlik endişlerimizi dile getirdik. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Bu toplantıların değerlendirmesini yaptığımızda, oldukça olumlu geçtiğini, yapıcı yaklaşım içinde olunduğunu söylemek yanlış olmayacak.

"ARZUMUZ ABD İLE HAREKET ETMEK"



Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirildiği üzere biz ABD'li müttefiklerimizle beraber davranmayı, çalışmayı arzu ediyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa, bu konuda milletimizin ve bölgedeki dost ve kardeş halkın güvenliğini sağlamak için gerekeni yapacağımızı defalarca söyledik. Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız sahadaki birliklerimizin duruşu hepsi tamamlanmış durumda. Ama bizim arzumuz ABD ile hareket etmek."