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Bolton'dan Venezuela ile iş yapan şirketlere yaptırım tehdidi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Maduro Hükümeti ile iş yapmak isteyen üçüncü şahıslara bir uyarıda bulunuyoruz; Çok dikkatli ilerleyin." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019 09:11
Bolton'dan Venezuela ile iş yapan şirketlere yaptırım tehdidi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro Hükümeti ile iş yapan şirketlere, Washington yönetimi tarafından yaptırım uygulanacağı sinyalini verdi.

Bolton, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen "Venezuela'da Demokrasi" adlı konferansta konuştu.

John Bolton, Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarının dondurulmasının ardından, "Maduro Hükümeti ile iş yapmak isteyen üçüncü şahıslara bir uyarıda bulunuyoruz; Çok dikkatli ilerleyin. Yozlaşmış ve tükenmekte olan bir rejimden faydalanmak için ABD ile olan ekonomik çıkarları riske atmaya gerek yok." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarının dondurulması

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla dün yayımlanan kararnameyle, Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulmuştu.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; Bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz." ifadelerine yer verilmişti.

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Bolton'dan Venezuela ile iş yapan şirketlere yaptırım tehdidi
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