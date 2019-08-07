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Büyükbabası ’ymış

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Büyükbabası Yahudi’ymış
ABD'li tarihçi Dr. Leonard Sax, Adolf Hitler'in büyükbabasının Yahudi olduğunu ileri sürdü. Sax, Hitler'in büyükannesinin tek çocuğunun babasının Avusturya'nın Graz kentinde yaşayan bir Yahudi olduğuna ilişkin deliller ortaya koydu. Sax'ın iddiasına göre, Hitler'in avukatı bu gerçeği 1930'da sakladı ve Hitler'in büyükannesi Maria Anna Schicklgruber'in çocuk yaptığı sevgilisinin kimliğinin bilinmediğini açıkladı. Bilinen tek şey, Hitler'in babası Alois'in babasının büyükannesiyle aynı evde yaşadığı oldu. Ancak Sax, Avusturya'daki arşivleri karıştırarak bu gerçeği ortaya çıkardığını söyledi.
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Büyükbabası Yahudi’ymış
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