Diplomata saldırıda çocuğa tokat iddiası

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Oran semtinde bulunan bir sitede 24 Temmuz'da emekli albay Mehmet Fevzi Bayram (54), beylik tabancasıyla aynı sitede oturan Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'e beylik tabancasıyla ateş ederek yaralamıştı. 2010 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olan Bayram, daha sonra ayrı tabancayla başına ateş ederek intihar etmişti. Bayram'ın psikolojik sorun yaşadığı iddia edilmişti.

İLK DEĞİLMİŞ

Milliyet'in ulaştığı bilgilere göre; olayda yeni iddialara gündeme geldi. Olay günü Poganshev'in 12 yaşındaki oğlunun bina çevresinde saklambaç oynadığı, emekli albay Bayram'ın ise çocuğa kızarak bina içerisinde tokat attığı öğrenildi. Çocuğun olayın ardından durumu anlatmak için babasının yanına eve çıktığı belirtildi. Poganshev'in de tokat iddiasını sormak ve Bayram ile konuşmak için aşağıya indiği belirtildi. Bayram'ın hiç konuşmadan diplomata ateş ettiği belirtildi. İntihar eden emekli albay Bayram'ın daha önce de buna benzer olaylar yaşadığı öne sürüldü. Bayram'ın site içerisine gelen bir su dağıtıcısıyla aynı problemi yaşadığı ve su satıcısını bina içerisinde sıkıştırarak olay çıkardığı bildirildi.

UYARILARI GEÇİŞTİRMİŞ

Site sakinleri tarafından sıkça şikâyet edildiği öğrenilen Bayram'ın davranışları konusunda site müdürü tarafından ablasına birçok kez uyarıda bulunulduğu kaydedildi. Bayram'ın ablasının ise uyarıları, "Eskiden terör bölgesinde yaşadığı için biraz böyle stresli" diyerek geçiştirdiği öğrenildi. Silahlı saldırının yaşandığı sırada Poganshev'in hamile olan eşinin sitenin zemin katında bulunan havuzda olduğu belirtildi. İntihar eden Mehmet Fevzi Bayram'ın ablasının da olayın ardından verdiği ifadesinde, "Ağabeyim Şırnak'ta, terör bölgesinde görev yaptı. Onun vermiş olduğu durumdan dolayı biraz agresifti. Hatta yurt dışına gitmek için hazırlık yapıyordu" dediği öğrenildi.