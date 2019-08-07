Gerçek Pamuk Prenses’in mezar taşı sergileniyor

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Grimm Kardeşler'in "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" masalını yazmasına ilham olan Barones Maria Sophia von Erthal'ın mezar taşı, Almanya'nın güneyindeki Diocesan Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Müze yöneticisi, 18'inci yüzyılda yaşayan Barones'in hayatının masalının temelini oluşturduğunu belirterek, Bavyera'nın kuzeyindeki Lohr am Main'de bir kalede doğan Barones'in 1796'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Grimm kardeşlerin Barones'in hayatını masal haline getirip 1812'de yayımladıktan sonra, Walt Disney 1937'de masalı animasyon haline getirmiş ve tüm dünyaya tanıtmıştı.