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İnsanlık cezası

’dan Avrupa’ya ulaşmak isteyen göçmenlere karşı sert politikalarıyla eleştirilen hükümetinden bir skandal yasa daha... Göçmenleri kurtaran ’lara da 1 milyon euro ceza kesilmesinin önü açıldı

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Giriş Tarihi: 7.8.2019
İnsanlık cezası
İtalya'da koalisyon hükümetinin hazırladığı, yasa dışı göçle mücadele ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik önlemleriyle dikkati çeken ikinci güvenlik paketi yasalaştı. Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin, göç karşıtı aşırı sağcı ortağı Lig Partisi'nin lideri aynı zamanda İçişleri Bakanı olan Matteo Salvini'nin yasalaşmasını çok istediği tartışmalı güvenlik yasası, Senato Genel Kurulu'nda oylamayla kabul edildi. Paketi, yasa dışı göçle mücadelede emniyet güçlerine daha fazla kaynak ayırırken, STK'lara ait kurtarma gemileri de dâhil olmak üzere İtalyan kara sularına girmek isteyen gemilere önemli kısıtlamalar getiriyor. Yasa, İtalyan kara sularına giriş yasağı getirilen geminin bu yasağı ihlal etmesi durumunda, gemi kaptanı için en az 150 bin euro'dan 1 milyon euro'ya kadar ceza öngörüyor.

GEMİLERE EL KOYACAKLAR
Düzenleme ayrıca, İtalyan hükümetine ek tedbir olarak yasalara aykırı davranan gemiye el koyma hakkı da veriyor.
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İnsanlık cezası
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