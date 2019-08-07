Keşmir ile bağlantı kesildi

BUGÜN NELER OLDU

Hindistan'ın 50 yılı aşkındır süredir Cammu Keşmir eyaletine ayrıcalık tanıyan anayasa maddesi hükmünün, Cumhurbaşkanlığı emriyle kaldırılmasının ardından, bölgede hafta sonundan bu yana sıkı tedbirler uygulanıyor. Cammu Keşmir'de pazar akşamından bu yana telefon ve internet hizmetlerindeki kesintinin sürdüğü belirtildi. Bölgede geniş çaplı protesto gösterilerinin yaşanması bekleniyor. Bölge halkının yanı sıra Hindistan'ın diğer eyaletlerinde yaşayan Keşmirliler de ailelerine ve akrabalarına ulaşamıyor.