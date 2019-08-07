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Uçakta başörtüsü skandalı

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Uçakta başörtüsü skandalı
Kanada hava yolu şirketi Air Canada görevlileri, 12 yaşındaki milli sporcu Fatima Abdelrahman'a, zorla başörtüsünü çıkarttırdı. Kanada basınında yer alan haberlere göre, şampiyona için Air Canada'nın San Francisco- Toronto seferini yapan uçakla Toronto'ya gelen ABD Squash Milli Takımı'nın Müslüman oyuncusu Abdelrahman, uçağın kapısında uçuş görevlileri tarafından durduruldu. Görevliler Fatima Abdelrahman'dan başörtüsünü çıkarmasını istedi. Abdelrahman, görevlilerin yoğun baskısı sonucunda başörtüsünü çıkarmak zorunda kaldı. Tepkiler üzerine Air Canada şirketi yetkilileri özür diledi.
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Uçakta başörtüsü skandalı
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