‘22 yılın en büyük krizi’ uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

ÇinDevlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Başkanı Cang Şiaoming, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı 2 aydır süren gösterilerin, bölgenin 1997'de Çin'e devredilişinden bu yana gördüğü en büyük kriz olduğunu söyledi. Protestolarda şiddetin arttığını ve bu durumun toplumu daha fazla etkilediğini belirten Cang, hükümetin alınması gereken önlemler üzerine görüştüğünü söyledi. Hong Kong polisi, gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si dün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı.