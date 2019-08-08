Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Atambayev’in evine polis operasyonu

Atambayev’in evine polis operasyonu

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Atambayev’in evine polis operasyonu
Kırgızistan'da dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için evine güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Başkent Bişkek'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evin etrafında toplanan Atambayev taraftarlarıyla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Olaylarda bir polisin öldüğü, 15'i güvenlik gücü 36 kişinin yaralandığı belirtildi. Atambayev'in ise özel kuvvetler tarafından evinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü açıklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atambayev’in evine polis operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN