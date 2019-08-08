Atambayev’in evine polis operasyonu

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Kırgızistan'dadokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için evine güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Başkent Bişkek'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evin etrafında toplanan Atambayev taraftarlarıyla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Olaylarda bir polisin öldüğü, 15'i güvenlik gücü 36 kişinin yaralandığı belirtildi. Atambayev'in ise özel kuvvetler tarafından evinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü açıklandı.