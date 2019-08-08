Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Büyükelçiler Konferansı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmanın ardından soruları yanıtladı.

ABD'YLE GÜVENLİ BÖLGE ÇALIŞMALARI

Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk talimatından sonra ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızı arayarak o bölgeden çekileceklerini söyledi. Görev gücü toplantılarında ve sonrasında karşılıklı pozisyonlarımızı bildiren kağıtları ilettik. Dün de açıklandığı gibi bir çerçeve belirlenmesi konusunda mutabakat sağlandı. Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak değerlendirebiliriz. Bizim amacımız bu bölgenin PYD, PKK'dan temizlenmesi.

Münbiç yol haritası 90 günde onaylanacaktı. Uygulamada ABD bir oyalama sürecine girdi. Burada bir oyalama sürecine girilmesine müsaade etmeyeceğiz.

YENİDEN ASYA AÇILIMI

Türkiye, Avrupayı ve Asyayı birleştiren bir ülke. Adeta köprü görevini üstleniyor. Bunu sadece coğrafi konumuyla değerlendirmek eksik kalır. Şu anda dünyanın ekonomik merkezi olmaya başladı. Bugüne kadarki Asya politikalarımız başarılı oldu.

Latin Amerika ve Karayipler açılımımızın da bir başarı olduğunu herkes söylüyor. Asya politikamız eksik değildi bütüncül bir yaklaşımla Asya ülkeleriyle ve bölgesel örgütlerle iletişimimizi çok daha ileri götürmek istiyoruz.

Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış.