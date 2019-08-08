Köleliği hatırlatan görüntü için özür

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ABD'ninTeksas eyaletinde atlı polislerin tutukladıkları bir siyahinin ellerini arkadan kelepçeledikten sonra kement benzeri bir iple bağlayarak götürmeleri ülkede tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrası polis yetkilileri uygulamadan dolayı özür diledi. Sosyal medyada yayılan bu görüntü, ABD'nin özellike güney eyaletlerinde uzun yıllar boyunca yürürlükte kalan kölelik uygulamalarını çağrıştırdığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefine oturdu. Teksas polisinden yapılan açıklamada, 'çok sayıda kişinin karıştığı olaylara müdahale' gibi bazı durumlarda bu yöntemin 'en iyi uygulama olarak kabul edildiği' ama bu durumda memurların 'yanlış bir karar' verdiği belirtildi. Teksas polisi, şüpheli şahsın transferi için bir aracın gelmesini beklemeleri gerektiğini bildirdi. BBC'ye konuşan Galveston Adalet Koalisyonu adlı kuruluşunun direktörü Leon Philips, "Şüpheli beyaz olsaydı kesinlikle böyle davranmazlardı" dedi.