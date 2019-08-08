Memur Twitter’da eleştiremez kararı

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AvustralyaYüksek Mahkemesi, bir memurun Twitter'da hükümeti eleştirdiği için işine son verilmesi kararını haklı buldu. Michaela Banerji isimli kadın, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Göç ve Sınır Koruma Dairesi'nde kamu bilgilendirme memuru olarak çalışıyordu. Banerji, Twitter'da "LaLegale" mahlasıyla yazdığı mesajlarında sık sık hükümetin göç politikaları ve sığınmacıların denizaşırı gözetim kamplarında tutulması uygulamasını eleştiriyordu. Yüksek Mahkeme'nin kararı ülkedeki 2 milyon devlet memuru için de emsal teşkil edecek.