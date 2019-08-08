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Polis ; o kahvaltı yaptı!

’da 75 yaşındaki bir şüphelinin evine baskını düzenlendi. Şüphelinin, baskın sırasında polis tarafından evinin aranmasına aldırış etmeden kahvaltı yaptığı anlar kameralara yansıdı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 13:55
Polis operasyon; o kahvaltı yaptı!

Olay, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesindeki bir sahil kasabası olan Palm Beach'te meydana geldi.

Polis operasyon yaparken istifini bozmayan şüpheli kahvaltısına böyle devam etti!

Polis, uyuşturucu operasyonu kapsamında 75 yaşındaki bir şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskına dair paylaşılan görüntülerde, baskın sırasında bir polis memurunun evde bulduğu nakit paraları masanın üzerine dizdiği ve diğer memurların da evde arama yapmaya devam ettiği görüldü. 75 yaşındaki yaşlı adam ise bunlara aldırış etmeden, mutfak masasında kahvaltı yapmaya devam edip, kahvesini yudumladı.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, eve yapılan baskın sonucu yaklaşık 9 bin dolar nakit, 1.25 kilogram uyuşturucu ve cephane bulunduğu belirtilerek; yaşlı adamın 'uyuşturucu tedariki', 'uyuşturucu bulundurma' ve 'uyuşturucu kaçakçılığı' ile suçlandı duyuruldu. Yaşlı adamın duruşması 2 Eylül'de Coolangatta Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Polis operasyon; o kahvaltı yaptı!
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