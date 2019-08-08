Rejimin İdlib saldırıları arttı

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Suriye'deBeşar Esad rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneybatısında başlattığı kapsamlı saldırılarda İdlib mutabakatını ihlal ederek toprak ele geçirmeye devam ediyor. Esad rejimi, Rusya'nın havadan desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneybatısında son iki haftadır düzenlediği saldırılara hız verdi. Önce Hama ilinin kuzeybatı kırsalındaki Tel Meleh ve Cubbeyn köylerini ele geçiren rejim, dün gece geç saatlerde yoğun çatışmalar neticesinde Erbain köyünü de Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) aldı. Rejim güçleri, halihazırda Zekat köyüne yönelmiş durumda. Köyün içlerine kadar ilerleyen rejim güçleri, Zekat'ı da ele geçirmesi halinde, Kefer Zita ve Latamine ilçeleri arasındaki bağlantıyı da kesmiş olacak. Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Esad rejiminin insani yardımları, muhalifleri cezalandırmak ve zulmünü finanse etmek için silah olarak kullandığının belgelendiğini bildirdi.