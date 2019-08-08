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’da askeri üste patlama: 2 ölü, 15 yaralı

’da askeri bir üste patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 8.8.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 13:37
Rusya’da askeri üste patlama: 2 ölü, 15 yaralı

Rusya'da askeri bir üste patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Rus medyası, Rusya'nın Arhangelsk bölgesinde yer alan Severodvinsk şehrindeki bir askeri üste patlama meydana geldiğini ve ardında yangın çıktığını duyurdu. Yangının üste bulunan bir gemide çıktığı, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Patlamanın, mühimmat test ve çalışmalarının yapıldığı sırada meydana geldiği belirtiliyor.

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Rusya’da askeri üste patlama: 2 ölü, 15 yaralı
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