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Sakal modası devi çökertti

Ünlü tıraş bıçağı markası “”, son yıllarda hızla yayılan sakal modasının kurbanı oldu. Gençlerin sakal tutkusunun, 118 yıllık markayı 8 milyar dolar zarara uğrattığı açıklandı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019
Sakal modası devi çökertti
Son yıllarda gençler arasında hızla yayılan sakal modası, dünya devi olan bir tıraş bıçağı markasını büyük zarara uğrattı. Dünyanın en büyük tüketim şirketlerinden Procter & Gamble'a (P&G) ait olan Gillette markasının gençlerin jiletten vazgeçerek sakal bırakmasından dolayı 8 milyar dolar kaybettiği ortaya çıktı. 118 yıllık "Gillette" markasını 2005'te 57 milyar dolara satın alan P&G yetkilisi Jon Moeller, "Sakal tıraşlarına rağbetin azalması doğal olarak tıraş bıçakları ve jiletleri de olumsuz etkiledi" dedi.

5 GENÇTEN 4'Ü SAKALLI
Dünyaca ünlü markadaki dev kaybı değerlendiren ABD basınında "Jake Gyllenhaal, Drake ve daha birçok ünlünün artık kirli sakalı var. Gençler ayrıca iş yerinde ciddi gözükmek için de sakal bırakıyor. Artık dünya genelinde neredeyse her 5 gençten 4'ü sakal bırakıyor. Bebek yüzlü Leonardo Di Caprio ve Brad Pitt modası artık geçti yani" yorumları yapıldı.
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Sakal modası devi çökertti
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