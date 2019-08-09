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Çok fazla acı yemek bunama riskini artırıyor

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Giriş Tarihi: 9.8.2019
Güney Avustralya Üniversitesi ve Katar Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, günde 50 gram acı yiyen insanların demans (bunama) riski ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, 4 bin 582 yetişkinin beslenme şekli incelendi. Veriler, günde 50 gr biberden fazla yiyen katılımcılarda demans riskinin, yemeyenlere oranla neredeyse iki katı olduğunu gösterdi. Araştırmacı Dr. Zumin Shi, "Önceki çalışmalarda biberin kilo ve tansiyona faydasını görmüştük. Bu çalışmada, olumsuz etkisini gözlemledik" dedi.
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Çok fazla acı yemek bunama riskini artırıyor
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