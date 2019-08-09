Dışişleri Bakanına Yükselen Güneş Nişanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkılarından dolayı Japon Hükümeti tarafından "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu" verildi. Bakan Çavuşoğlu, "Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'nun 1958'de taltif edildiği merhumlardan 61 yıl sonra Türk Hükümeti adına layık görülmek Benim için ayrı bir kıvanç" dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:



DOSTLUK BAĞLARIMIZA NİŞAN: Japonya'nın en yüksek nişanı ve kordonunu şahsıma layık görülmesinden şahsım ve ülkem adına büyük gurur duyuyorum. Türkler ve Japonlar kadim kültürlerini günümüze taşımış, aileyi merkeze alıp kimliğini korumuş kadim iki millettir. 129 yıl önce Sultan Abdülhamit tarafından Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni'nde yaşanan elim kazanın iki milletin dostluğunda büyük katkısı vardır.

16 Eylül 1890 gecesinde hakkın rahmetine kavuşan Levent'lerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.





YENİ ASYA İLE YENİ İŞBİRLİKLERİ KURACAĞIZ: Mesafe tanımayan dostluk temellerimiz zamanla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın G20 Osaka Zirvesinde yaptığı görüşmelerle daha da güçlenmiştir. Dünyanın ekonomik Merkezi hakine gelen Asya ile İlişkilerimizin seyrini daha da artıracak, yeni işbirlikleri kuracağız. Bu kapsamda ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz.



İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ: Kalbimde özel sevgi beslediğim Japonya ile ilişkimize özel çaba sarf ettim. Hükümlerimizin izlediği politika ve İlişkilerimize verdiğimiz önem ile bugün bu güçlü bağlar oluştu. Bu nişan geçmiş çabalarımız kadar gelecek olan ilişkilerimiz için de daha etkili olacağına inanıyorum. Yeni dönemde Japonya'nın bölgesel Barış ve refaha daha da fazla katkı sunmayı sürdüreceğine inanıyorum.





ÜLKEMİZ ADINA BÜYÜK BİR GURUR:

Törene Onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise şöyle konuştu:

"Dışişleri Bakanımıza böylesi bir nişanın layık görülmesi ülkemiz adına büyük bir gurur vesilesi. Bakanımız bugüne kadar yaptığı çalışmaları ile diplomasi anlamında önemli katlılar sunmuş, ülkemizi dünyanın her yerinde başarıyla temsil etmiştir."

DÜNYANIN HER YERİNDE GÜÇLÜ DİPLOMASİ: Bugün dünya 5'ten büyüktür gerçeğini büyük bir cesaretle dile getiren bir Türkiye var ise bunda 17 yılda yapılan çalışmaların payı büyüktür. Sahada ve masada güçlü diplomasi anlayışını daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Milli davamız Kıbrıs konusunda daima Kıbrıs halkının menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Yurtdışında yaşayan soydaşlarımızın güvenlik ve refahını kendi vatandaşlarımızınki ile bir tutacağız. Girişimci ve insani dış politikamızın bayrağını dünyanın her yerinde başarıyla dalgalandıran tüm dışişleri personeline muvaffakiyetler diliyorum