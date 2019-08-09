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İsrail ordusundan 'ye silahlı saldırı

İsrail ordusu, sınırı yakınında Hamas Hareketi'nin yönettiği İçişlerine ait bir bölgeyi otomatik silahlarla taradı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 06:09

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin doğu sınırına yakın bir bölgeden makineli silahlarla kentin içlerine doğru ateş açtı. Bu sırada aydınlatma fişekleri kullanıldı.

İsrail ordusunun hedefinin Hamas Hareketi'nin kontrolündeki Filistin İçişleri Bakanlığına bağlı "Alan İnzibat Güçleri" olarak bilinen bir bölge olduğu belirtildi. Saldırılar sırasında can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

Ayrıca, silah atışlarının yaşandığı sırada sınırdaki tel örgüler bölgesi yakınında İsrail mekanize birlikleri hareket halinde olduğu ve gökyüzünde insansız hava araçlarının uçtuğu gözlendi.

Olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

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İsrail ordusundan Gazze'ye silahlı saldırı
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