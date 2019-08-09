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Okaliptüs yaprağının 7 faydası

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Giriş Tarihi: 9.8.2019

ABD'li Healthline sitesi tıpta yaygın olarak kullanılan okaliptüs yaprağının sağlığa 7 faydasını derledi. Antioksidan bakımından zengin olan ve birçok yararlı bileşen içeren bitkinin yaprakları kurutularak yapılan çay, bazı kanserlere, kalp hastalıklarına ve demansa karşı koruma sağlayabiliyor. Soğuk algınlığına karşı koruyor, cildi nemlendiriyor, ağrıyı hafifletiyor. Stres semptomlarını azaltarak rahatlık sağlayan bitkinin ektresi diş sağlığını koruyor. Okaliptüs yağı ayrıca içerdiği maddeler nedeniyle tam bir doğal böcek kovucu.

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Okaliptüs yaprağının 7 faydası
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