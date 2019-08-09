Türkiye’nin endişeleri giderildi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütü YPG unsurlarına karşı kararlı duruşunun ardından ABD ile Barış Koridoru anlaşmasına varıldı. Oluşturulacak güvenlikli bölge dünya basınında da geniş yankı buldu.Carlotta Gall'in Gaziantep'ten geçtiği haberde "Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeyinde Barış Koridoru konusunda anlaştı" denildi. Haberde güvenlikli bölgenin Türkiye sınırlarını YPG militanlarından korumasını sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca Türkiye'deki Suriyeli mültecilere geri dönüş için güvenli bir alan da oluşturulacağı kaydedildi.İlk etapta en kısa sürede koordinasyon merkezinin oluşturulmasına karar verilmesi tansiyonu düşürdü. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin endişeleri belli ölçüde karşılandı.Türkiye'nin operasyon sinyallerinin ardından iki ülke anlaştı.Türkiye'nin operasyon konusundaki duruşunun ardından iki NATO ülkesi anlaştı."Anlaşılan güvenlikli bölgenin detaylarını ortak harekat merkezi belirleyecek. Temel öncelik ise evlerinden olan Suriyelilerin dönüşlerine verilecek" denilen haberde görüşmelerde ihtilaflı konular yerine uzlaşma noktalarındaki işbirliğine vurgu yapılmasına dikkat çekildi."Üç günlük görüşmelerden sonra varılan anlaşma Türkiye'nin olası bir operasyonunu şimdilik frenledi" denilen haberde Türkiye'nin 30 kilometre derinlik alanını kontrol etmek istediği belirtildi.