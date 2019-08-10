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Azez’de canlı bombalara operasyon

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019
Azez’de canlı bombalara operasyon
Suriye-Türkiye Sınırındaki Halep'e Bağlı Azez İlçesinde Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğü'nde Görevli Türk Danışman Polisleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Türk Danışman Polisler yaptıkları çalışmada Azez İlçe Otogarı'nda üzerlerine gizledikleri 5 kilo patlayıcı ve bunları patlatacak düzenekleri PKK/YPG'ye götüren iki kadını kıskıvrak yakaladı. Yakalanan kadınların kocalarının terör örgütü YPG içinde bombalı saldırılar yapan kişiler olduğu belirlendi. Kadınların ifadeleri doğrultusunda PKK/ YPG'nin şehir bağlantılarından 3 kişi daha yakalandı. Yakalanan 2'si kadın 5 kişi tutuklandı.
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Azez’de canlı bombalara operasyon
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