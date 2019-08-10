Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Güney Kore ordusu pozisyon aldı

Ordudan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu kısmında iki balistik füze denemesi yaptığı, 48 kilometre irtifaya ulaşan füzelerin 400 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Kuzey Kore'nin yaz tatbikatları gerçekleştirdiği, bu nedenle başka füzeler de fırlatabileceği bilgisi verilen açıklamada, Güney Kore ordusunun durumu yakından takip ettiği ve her türlü gelişme karşısında hazır olunduğu ifade edildi.

Pyongyang'ın son denemesi, 25 Temmuz'dan bu yana yaptığı 5'inci füze denemesi oldu.

KORELER ARASI ANLAŞMAYA UYULMASI ÇAĞRISI YAPILDI

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, füze denemelerinin ABD ile Güney'in düzenlediği ortak askeri tatbikata karşı Kuzey'in memnuniyetsizliğini gösterdiği ifade edildi.

Füze denemelerinin barışı sağlamlaştırma çabalarını baltaladığı kaydedilen açıklamada, Pyongyang'a askeri gerginliği azaltacak ortak bir askeri komite kurulması konusundaki Koreler arası anlaşmaya uyma çağrısı yapıldı.