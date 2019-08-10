Son dakika haberi: Çok sayıda ölü var! 1 milyon insan tahliye edildi...
Çin'den gelen son dakika haberi korkuttu. Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletini etkisi altına alan tayfun nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden ise haber alınamıyor.
Giriş Tarihi: 10.8.2019 23:30Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 23:31
O ülkeden korkunç son dakika haberi geldi. Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletini etkisi altına alan tayfun nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden ise haber alınamıyor.