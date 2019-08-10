Trump’ın son kurbanı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlere karşı uyguladığı sert politikalar tartışılmaya devam ediyor. ABD basınında yer alan haberlere göre Jimmy Al Davud isimli bir Iraklı haziran ayında suça karıştığı gerekçesiyle sınır dışı edildi. Çocukluğundan beri yaşadığı ABD'den sınır dışı edilerek Irak'a gönderilen 41 yaşındaki Al Davud, gönderildikten iki ay sonra Irak sokaklarında ölü bulundu.







İDAM HÜKMÜ GİBİ

Al Davud'ın başına gelenler hakkında insan hakları savunucuları 'Bu sınır dışı değil, idam hükmü' diyerek Trump yönetimine tepki gösterdi. Zihinsel sağlık problemlerinin yanı sıra diyabet hastası olan Al Davud'un Irak'ta neden öldüğü hakkında ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Aslen Irak vatandaşı olan Al Davud Yunanistan'da bir mülteci kampında doğdu.



VİDEO YAYINLAMIŞTI

ABD'ye 6 aylıkken giden Al Davud, Irak'ta hiç yaşamadı ve Arapça da bilmiyordu. Ancak Trump yönetiminin ülkeden gönderilmesine karar verdiği binden fazla Iraklı arasında adı yer aldı. Al Davud'un yaşadıkları, ABD'den gönderilmesinden iki hafta sonra Bağdat'ta çekildiği anlaşılan ve "Dil bilmiyorum, sokakta yatıyorum, ABD'li göçmen memurlarına yalvarmıştım" dediği bir video ile ortaya çıkmıştı.

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