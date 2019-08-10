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Türkiye’den ’ye ‘oyalama yok’ mesajı

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019
Türkiye’den ABD’ye ‘oyalama yok’ mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de barış koridoru oluşturulmasına ilişkin mutabakat konusunda ABD'yi yeniden uyardı. "Amerika ile terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru oluşturmak için çalışıyoruz ama bu çalışma Münbiç gibi olmayacak. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Gereken adımlar sahada hızlıca atılmazsa her türlü tedbirimiz hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile burada gereğini yapacağız."
Bu arada Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la telefonda görüştü. Kalın, ABD ile kurulması kararlaştırılan müşterek harekat merkezinin bir an önce hayata geçirilmesinin önemine işaret etti. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl gerçekleşmesi planlanan Türkiye ziyaretinin detayları da gündeme geldi.
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Türkiye’den ABD’ye ‘oyalama yok’ mesajı
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