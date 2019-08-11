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haber: Çok sayıda ölü var! 1 milyon insan tahliye edildi...

Çin'den gelen haberi korkuttu. Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletini etkisi altına alan tayfun nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden ise haber alınamıyor.

Giriş Tarihi: 11.8.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 08:34
Son dakika haber: Çok sayıda ölü var! 1 milyon insan tahliye edildi...

O ülkeden korkunç haberi geldi. Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletini etkisi altına alan tayfun nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden ise haber alınamıyor.

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Son dakika haber: Çok sayıda ölü var! 1 milyon insan tahliye edildi...
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