Tanzanya’da petrol tankeri patladı: 62 ölü

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Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu 62 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, şiddetli patlamada 70'ten fazla kişinin yaralandığını, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Eski başkent ve ülkenin en büyük kenti Darüsselam'a 200 kilometre uzaklıktaki Morogoro kentinde sabah saatlerinde bir kazaya karışan petrol tankerinde sızıntı meydana geldi. Patlama, bu tankerden sızan petrolü bidonlara doldurmaya çalışan çok sayıda kişinin tankerin etrafına toplandığı sırada yaşandı.