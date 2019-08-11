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’da tankeri patladı: 62 ölü

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Tanzanya’da petrol tankeri patladı: 62 ölü
Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu 62 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, şiddetli patlamada 70'ten fazla kişinin yaralandığını, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Eski başkent ve ülkenin en büyük kenti Darüsselam'a 200 kilometre uzaklıktaki Morogoro kentinde sabah saatlerinde bir kazaya karışan petrol tankerinde sızıntı meydana geldi. Patlama, bu tankerden sızan petrolü bidonlara doldurmaya çalışan çok sayıda kişinin tankerin etrafına toplandığı sırada yaşandı.
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Tanzanya’da petrol tankeri patladı: 62 ölü
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