Tayfunda 22 kişi hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Çin'indoğusunda etkili olan Lekima Tayfunu nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise kayboldu. Bu yıl ülkede etkili olan 9'uncu tayfun olan Lekima, Cıciang eyaletinin Taicou, Vıncou ve Ningbo gibi altı kentini ciddi şekilde vurdu. Eyalette, 3 milyon insanı etkileyen tayfun nedeniyle 752 bin, Şanghay kentinde de 253 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Cıciang'da 288 hava yolu seferi iptal edilirken eyalet hükümeti, tren yolu ve feribot seferlerini geçici olarak durdurdu. Saatte 187 kilometre hızla esen rüzgarlara neden olan tayfunun Anhui, Fucien, Ciangsu eyaletleri ve Şanghay kentinde yağışlara sebep olması bekleniyor.