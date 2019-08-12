Bu da motosikletçi Putin!

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RUSYA lideri Vladimir Putin, 'Gece Kurtları' motosiklet kulübünün düzenlediği etkinliğe Rus yapımı Ural marka motosikletle geldi. Kırım'ın Sivastopol kentinde organize edilen 'Babil'in Gölgesi' adlı uluslararası motor gösterisine gelirken motosiklet kullanan Putin'e, Kırım lideri Sergey Aksenov ve Sivastopol Vali Vekili Mihail Razvojayev eşlik etti. Etkinlikte konuşma yapan Putin, "Hepinizi burada gördüğüme çok sevindim, 10 yıl önce başlatılan bu geleneğe devam ediyor olmanızdan büyük mutluluk duydum. 10. yıldönümünüzü kutlar, hepinize en iyi dileklerimi sunarım" dedi. DIŞ HABERLER