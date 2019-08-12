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Cami saldırısına terör soruşturması

Giriş Tarihi: 12.8.2019
NORVEÇ'IN Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne önceki gün düzenlenen silahlı saldırı sonrası saldırgan hakkında terör soruşturması başlatıldı. Norveç Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şüphelinin aşırı ırkçı görüşlere sahip olduğunu kaydedildi. Norveç basını da saldırganın, 21 yaşında Philip Manshaus adında Norveçli "ırkçı terörist" olduğunu yazdı. Oslo'da öğrenci olduğu belirtilen şüphelinin saldırıdan önce sosyal medyadan "Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran ve 51 kişiyi katleden Brenton Tarrant tarafından seçildiğini vurguladığı öne sürüldü.
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Cami saldırısına terör soruşturması
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