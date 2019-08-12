Çin’den İngiltere’ye ‘içişlerime karışma’ uyarısı

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Çin, İngiltere'nin içişlerine karışmasına tepki gösterilererek içişlerine karışmaması konusunda çağrıda bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carry Lam ile telefonla görüşmesinin ardından yazılı açıklamada bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, "Özellikle belirtmek isterim ki bugün Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyetinin bir özel idari bölgesidir. Artık bir İngiliz sömürgesi değildir" ifadelerini kullandı. Hua, İngiltere'nin, Hong Kong üzerinde egemenlik, siyaset ve denetim hakkı olmadığını vurguladı.