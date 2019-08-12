İslam dünyasında bayram coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Müslümanlar sevinçle Kurban Bayramı'nı karşıladı. Avrupa'dan Amerika'ya Afrika'dan Avustralya'ya Balkanlardan Kafkaslar ve Orta Asya'ya kadar farklı coğrafyalardaki Müslümanlar Bayram Namazı için camileri tıklım tıklım doldurdu. Coğu yerde insanlar sokak cadde ve meydanlara taştı. 600 binden fazla Avustralyalı Müslüman, 200'den fazla cami ve mescitte bayram namazını kıldı. Çin'in başkenti Pekin'deki kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen yediden yetmişe Çinli Müslümanlar bayram namazı için saf tuttu. Caminin dolduğu bayram namazı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bayram namazını kılmak için Başbakanlık binası önündeki alana gelen yüzlerce kişi seccadelerini meydana, caddelere ve çimenlere serdi. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da da Müslümanlar, bayram namazını kıldı. Bayram namazı şehrin 11 camisinde kılınırken binlerce Müslüman merkez cami Nur Astana'ya akın etti. Camiye sığmayanlar avluda saf tuttu. Cami avlusunda el güreşi, halter kaldırma ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi. Müslümanlar, namazın ardından hayvan pazarlarına gitti ve seçtikleri kurbanları belirlenen yerlerinde kesti, etleri yoksullara dağıttı.Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ise binlerce insan bayram namazı için sabah erken saatlerde camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı. "Osman Mushafı" olarak bilinen ve üzerine Hazret Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazı hutbesini, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Abdulaziz Mansur okudu.