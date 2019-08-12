Mescid-i Aksa’da İsrail terörü

BUGÜN NELER OLDU

İsrail polisinin koruması altındaki Yahudi fanatikler Bayram Namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail işgal güçleri ve bin 729 fanatik Yahudi, baskını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti. Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif'in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı'nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını istedi. Filistinliler tekbir ve sloganlarla İsrail polisine tepki gösterirken, yüzlerce fanatik Yahudi de El-Meğaribe Kapısı'nın diğer tarafında Harem-i Şerif'e baskın düzenlemek üzere hazır bekledi.Kudüs İslami Vakıflar yetkilileri, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalesi sonucu 61 kişinin yaralandığı kaydedildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar arasında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb de bulunuyor. Saldırılarda 5 Filistinli de gözaltına alındı. Öte yandan İsrail askerleri dün Gazze'nin kuzey sınırı yakınında tellere yaklaşan Filistinli bir genci şehit etti.FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İslam dünyasına İsrail saldırılarının durdurulması çağrısında bulunurken Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de Mescid-i Aksa'ya zarar verecek ya da İslami kimliğini değiştirecek olası bir adım konusunda uyarıda bulundu. Heniyye, Arap dünyası ve Filistin halkını, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananlar konusunda tarihi sorumluluklarını üstlenmeye davet etti.