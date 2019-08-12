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: Teröristler ’e güç yığıyor

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Rusya: Teröristler İdlib’e güç yığıyor
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin yöneticisi Aleksey Bakin, terörist grupların Suriye'deki "Çatışmasızlık bölgesi" İdlib'in güneyine takviye güç gönderdiğini bildirdi. Basın toplantısı düzenleyen Bakin, yakınlarındaki Hiş yerleşim yerinden İdlib'in güneyine 120 Heyet Tahrir el Şam teröristi, üç zırhlı araç ve büyük kalibreli makinalı tüfekler gönderildiğini tespit ettiklerini söyledi. Bakin ayrıca, Ajnad el Kafkas grubu teröristlerinin de İdlib'deki temas hattına 200'e yakın militan ve silah yüklü çeşitli araçlar gönderdiğini kaydetti. Türkistan İslam Partisi'nin 150 militanının, içlerinde roketatar sistemlerinin de bulunduğu çeşitli silahlarla İdlib'in Knedda yerleşim yerinde gruplandığını aktardı.
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Rusya: Teröristler İdlib’e güç yığıyor
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