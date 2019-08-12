Türkiye Libya’daki saldırıyı kınadı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) konvoyunun hedef alındığı saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Söz konusu terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. BM'nin Libya'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin temini yönündeki gayretlerine desteğimizi sürdüreceğiz" ifadesi yer aldı. Ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınadı. Libya'nın doğusundaki Bingazi'de bomba yüklü bir araçla önceki gün yapılan saldırıda 3 BM çalışanı ölmüş 3'ü BM çalışanı çok sayıda sivil yaralanmıştı.