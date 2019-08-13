Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü, 3 yaralı

'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü, 3 yaralı

'ın Vardak vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otomobilin geçişi sırasında patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019 20:34 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 20:35
Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü, 3 yaralı

Afganistan'ın Vardak vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otomobilin geçişi sırasında patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Vardak Vilayeti Valisi Muzefferuddin Yemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabil-Gazni Otobanı'nın Vardak iline bağlı Ceğtu ilçesindeki kesiminde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir ailenin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.

Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yemin, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların tedavi altına alındığı bildirilirken, Taliban'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN