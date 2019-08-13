Arjantin’de zafer Kirchner kanadının

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Güney Amerika ülkesi Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimlerde eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner ile koalisyon oluşturan muhalif Alberto Fernandez, açılan sandıklardaki geçerli oyların yüzde 47'sini aldı. 27 Ekim'de gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için düzenlenen ön seçimlerde Fernandez'in liderliğini yaptığı Herkesin Cephesi Koalisyonu, geçerli oyların yüzde 47'sini alırken, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu'nun oy oranı ise yüzde 32 olarak kaydedildi. Ekimdeki devlet başkanlığı seçiminde benzer sonuç çıkarsa Fernandez ilk turda başkan seçilebilir. Arjantin'de bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için, seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 oranında fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor.