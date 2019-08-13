BM'den Hong Kong'da "diyalog" çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bachelet'in, Hong Kong'da devam eden olaylarda son günlerde artan şiddetten endişe duyduğu, şiddetin her türlüsünü ve özel mülke yönelik saldırıları kınadığı belirtildi.

Hong Kong'daki yetkilileri ve halkı, sorunları barışçıl şekilde çözmeyi amaçlayan açık ve kapsayıcı bir diyaloğa girmeye davet eden Bachelet, "İnsanların kendilerini ilgilendiren sorunlar ile hayatlarıyla ilgili kararlarda yer almasını sağlayacak mecralar oluşturmak, uzun vadeli siyasi istikrara ve kamu güvenliğine ulaşmanın tek ve kesin yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

"BM, YETKİLİLERİ OLAYLARI İVEDİLİKLE SORUŞTURMAYA ÇAĞIRIYOR"

Bachelet, Hong Kong'da polislerin protestolara müdahalesinde, "uluslararası normlara aykırı silahlar" kullandığına dair mutemet kanıtlar bulunduğunu vurgulayarak, emniyet güçlerinin bazen kapalı alanlarda kalabalığın üzerine göz yaşartıcı bomba atarak ölüm ya da ciddi yaralanma riski oluşturduğunun altını çizdi.

Michelle Bachelet, "BM İnsan Hakları Ofisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yetkililerini bu olayları ivedilikle soruşturmaya ve güvenlik personelinin angajman kurallarına riayet etmesini sağlamaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Hong Konglu yetkililerin, fikirlerini barışçıl şekilde ifade edenlerin haklarının korunmasını temin etmesi gerektiğini belirten Bachelet, gösterilere müdahalenin orantılı olması ve uluslararası standartlara uyması gerektiğinin altını çizdi.